FIGC, disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Tavecchio

La FIGC ha deciso di onorare la memoria di Carlo Tavecchio disponendo, prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste in questo weekend, un minuto di raccoglimento. Il comunicato ufficiale: “La FIGC ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Tavecchio. In segno di lutto, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri – sede della Federazione – e del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono tenute a mezz’asta”.

Foto: sito ufficiale FIGC