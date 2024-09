FIGC, comunicati i nuovi ds: ci sono Mirante, Ciofani e altri ex calciatori

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha reso noti i nominativi degli aventi diritto all’abilitazione al ruolo di direttore sportivo. Fra questi spiccano molti nomi di calciatori con un passato importante, come Antonio Mirante, portiere classe 1983 svincolatosi lo scorso giugno dopo due anni al Milan e una lunga militanza in club come Parma, Bologna, Crotone, Roma, Sampdoria e Juventus. Poi c’è Antonino Barillà ex bandiera della Reggina, con trascorsi con Parma, Monza e Trapani, oggi ad Asti in Serie D ma con centinaia di presenze fra i Pro con Alessandria, Avellino, Lecce e Cosenza.

A seguire nella lista si trovano Daniel Ciofani, fresco di ritiro con la maglia della Cremonese, Roberto Floriano, Alberto Gerbo, Davide Mandorlini, figli di Andrea, Alberto Pelagotti, Antonino Ragusa e Gennaro Scognamiglio.

Foto: sito FIGC