FIFA The Best Men’s Player 2020: è Lewandowski il vincitore

Come era nelle previsioni, è Robert Lewandowski il vincitore del premio “The Best FIFA Men’s Player 2020” come miglior calciatore dell’ultima stagione, succedendo a Lionel Messi. Il polacco ha battuto la concorrenza proprio dell’argentino e di Cristiano Ronaldo, giunto secondo.

Lewandowski è stato protagonista assoluto quest’anno nel Bayern Monaco, che ha vinto il triplete. Ha vinto la Champions League (di cui è stato capocannoniere), Bundesliga e DFB-Pokal. Per lui 55 reti in 47 partite e il titolo di capocannoniere del campionato tedesco.

🏆 He’s done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men’s Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020