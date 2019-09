FIFA The Best, Klopp: “Sono onorato, ma Van Dijk mi ha detto che devo mettere lo smoking”

Questa sera, al Teatro alla Scala di Milano, saranno in scena le premiazioni del FIFA The Best. Tra i tre allenatori arrivati sino alla finale c’è anche Jurgen Klopp, campione d’Europa con il suo Liverpool. Il tecnico tedesco ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei Reds in previsione della serata di gala: “Non avrei mai immaginato di esser considerato uno dei migliori allenatori al mondo quando ho iniziato al Mainz nel 2001. Ma in verità ho cominciato molto prima. Allenavo già a 20 anni l’U10 dell’Eintracht Francoforte. Sono onorato. L’ho detto tante volte, sono stato fortunato nel trovare club sensazionali, giocatori sensazionali e persone pazienti che mi hanno sempre dato il tempo di lavorare per un po’ con la squadra. Ne sono davvero grato. So di esser qui come rappresentante per il Liverpool e per il modo in cui abbiamo giocato e raggiunto traguardi. Ne sono molto felice. Non siamo agli Oscar e non devo ancora ringraziare la mia famiglia e i miei allenatori, ma loro sanno quanto apprezzo ciò che hanno fatto. Lasciatemelo dire: Pochettino ha fatto un lavoro straordinario arrivando in finale di Champions e Guardiola… cosa c’è ancora da dire? Lo sanno tutti, ha vinto praticamente ogni trofeo. Van Dijk mi ha detto che devo indossare uno smoking, quindi ne ho cercato uno. Poi vedremo cosa accadrà“.

