FIFA The Best 2023, Ederson è il miglior portiere dell’anno

È Ederson il miglior portiere del 2023. L’estremo difensore del Manchester City, che ha avuto la meglio su Thibaut Courtois del Real Madrid e su Yassine Bounou, ex Siviglia ora all’Al Hilal. Decisiva la conquista del Triplete con la squadra inglese. Il portiere ha così commentato il successo: “Grazie Dio per quello che mi ha permesso di fare nella mia vita, grazie alla mia famiglia, grazie ai miei compagni di squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ho dedicato molto alla mia professione per conquistare trofei come questo”.

Foto: Twitter FIFA