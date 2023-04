FIFA, revocata l’organizzazione dei Mondiali Under 17 al Perù per problemi di strutture

Il Perù non ospiterà più i Mondiali 2023 di calcio U.17. Lo ha stabilito la Fifa motivando la decisione per “carenze infrastrutturali”. La competizione è in programma dal 10 novembre al 2 dicembre. Il Consiglio della federazione dovrà ora indicare un nuovo paese ospitante “in tempi brevi”. La Fifa ha denunciato “l’incapacità del Perù di far fede ai propri impegni nella preparazione delle infrastrutture indispensabili alla buona riuscita dell’evento”. Il Perù sta attraversando un momento difficile a causa delle gravi turbolenze politiche degli ultimi anni. In particolare, negli ultimi mesi si sono registrati numerosi scontri legati ad un tentativo di colpo di Stato da parte dell’ex presidente, ora destituito. La federazione internazionale del calcio sottolinea di avere “ottime relazioni” con la federazione peruviana che ha ringraziato “per i suoi sforzi”, e non esclude “che in futuro il Paese possa ospitare nuove competizioni”. Mercoledì la Fifa aveva revocato all’Indonesia l’organizzazione della Coppa del Mondo U-20 2023, in programma a maggio, in quanto due governatori locali avevano negato l’accesso alla squadra di Israele sul proprio territorio. Lo riporta l’Ansa.

Foto: facebook FIFA