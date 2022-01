FIFA Puskas Award, svelati i nomi dei tre finalisti: Schick, Lamela e Taremi si giocano il gol più bello del 2021

FIFA Puskas Award 2021, ovvero il miglior gol della scorsa annata. In finale ci sono Schick, Lamela e Taremi. La FIFA ha reso noti i tre gol che sono in lizza per il premio, ovvero il miglior gol della scorsa annata. In finale ci sono Il giocatore della Repubblica Ceca, ex Roma, è in lizza grazie alla clamorosa prodezza, da centrocampo, realizzata all’Europeo contro la Scozia. Lamela si è invece distinto grazie alla splendida rabona nel derby di Londra contro l’Arsenal. Infine, Taremi ha realizzato una spettacolare, ma inutile ai fini della qualificazione, rovesciata nei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea.

Questo il comunicato della FIFA: “ La FIFA ha annunciato i finalisti per il FIFA Puskás Award. La cerimonia di premiazione virtuale sarà trasmessa in diretta dalla sede della FIFA di Zurigo il 17 gennaio. Questo premio viene assegnato al giocatore che ha segnato il gol esteticamente più gradevole, indipendentemente dalla competizione in cui si è svolto e dal sesso o nazionalità del giocatore.