FIFA, presentato il logo del Mondiale per club. Infantino: “L’inizio di una nuova era”

Il Mondiale per Club ha presentato il logo in vista della prima edizione della nuova competizione che si giocherà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti. “È un momento speciale. Abbiamo lanciato il marchio del Mondiale per Club FIFA, l’inizio di una nuova era nel calcio – ha detto Gianni Infantino, presidente FIFA –. 32 club provenienti da tutti gli angoli del mondo si fideranno negli Stati Uniti a giugno e a luglio 2025. Vogliamo che voi tifosi condividiate le storie del vostro club, portiate il vostro amore, la vostra passione, il vostro sostegno; per mostrare di che pasta è fatto il tuo club e portarlo nel mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)



Foto: logo FIFA World Cup