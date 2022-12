FIFA, nessuna sanzione per Messi e Martinez dopo Olanda-Argentina

Il fascicolo che la Fifa ha aperto relativo alle dichiarazioni di Messi e del portiere Martinez, colpevole di aver scagliato il pallone verso la panchina dell’Olanda dopo un fallo di gioco, scatenando la reazione degli avversari scattati in campo e quindi passibile di punizione per aver infranto l’articolo 16 del codice disciplinare sulla mancanza di rispetto nei confronti degli avversari non porterà infatti a sanzioni nei confronti dei singoli giocatori e per la nazionale.

Ammenda alla Federazione argentina dopo la gara contro l’Olanda.

Foto: Instagram personale