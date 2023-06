FIFA, Ndicka potrà giocare con la Costa d’Avorio con effetto immediato

Il FIFA Football Tribunal ha confermato che Evan Ndicka potrà giocare per la Nazionale della Costa d’Avorio. Il difensore della Roma, infatti, attraverso la nazionale ivoriana, aveva chiesto il cambio di federazione. Il giudice ha quindi accettato la richiesta e, dunque, Ndicka non giocherà per la Francia di Deschamps (essendo nato a Parigi), ma vestirà la maglia della Nazionale africana.

Foto: Instagram Roma