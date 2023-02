FIFA, istituito un gruppo di lavoro sugli agenti di calcio

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento FIFA sugli agenti di calcio (FFAR), la FIFA ha istituito oggi un Gruppo di lavoro sugli agenti di calcio composto da rappresentanti delle parti interessate del calcio professionistico e delle organizzazioni di agenti di tutto il mondo, che fungerà da organo consultivo permanente in relazione alle questioni relative agli agenti di calcio, compresa l’attuazione pratica del nuovo quadro normativo, nonché eventuali futuri emendamenti o modifiche al FFAR.

In seguito alla presentazione delle proposte, i membri del Football Agent Working Group che rappresentano le organizzazioni di agenti e altre parti interessate del calcio nominati dalla FIFA sono:

Paddy Dominguez, agente di calcio, Australia

Gregor Reiter, avvocato, Germania

José Luis Díaz Arin, agente di calcio, Argentina

Arturo Canales, agente di calcio, Regno Unito

Adolfo Hernández, agente di calcio, Costa Rica

Ondřej Zvára, agente di calcio, Repubblica Ceca

Anuj Kichlu, agente di calcio, India

Michael Sodeke, agente di calcio, Nigeria

Maria Karlsson De Cecco, agente di calcio, Svezia

Mario Flores, responsabile legale dell’ECA, Messico

Nelson Ferro, agente di calcio, Uruguay

Ben Rees, responsabile del settore giuridico-regolamentare della Premier League inglese, Regno Unito

Natalia Simeone, agente di calcio, Argentina

Manuel Manzo, agente di calcio, Messico

Marcos Serioux, agente di calcio, Canada

Alvaro Torres, agente di calcio, Spagna

Helmuth Wennin, agente di calcio, Colombia

Roy Vermeer, direttore legale FIFPRO, Paesi Bassi

“L’istituzione del gruppo di lavoro è un’iniziativa chiave che ci consentirà di continuare il nostro dialogo costruttivo con le organizzazioni di agenti di tutto il mondo in merito all’attuazione del nuovo quadro normativo e a qualsiasi potenziale modifica futura. In linea con l’ampio processo di consultazione attuato negli anni passati, la FIFA rimane impegnata in uno scambio aperto all’interno del nuovo quadro normativo”, ha dichiarato Emilio García Silvero, Chief Legal and Compliance Officer della FIFA.

Domande di licenza

In seguito all’entrata in vigore del FFAR, la FIFA ha già ricevuto 2.249 richieste di licenza attraverso la FIFA Agent Platform. Anche queste domande provengono da tutto il mondo:

Domande di licenza per confederazione: