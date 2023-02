FIFA FIFPRO Men’s World 11, i 26 candidati: nessun italiano, solo Theo Hernandez per la Serie A

Sono stati resi noti i 26 candidati al FIFA FIFPRO Men’s World 11 del 2022. Nella lista completa nessun italiano e solamente Theo Hernandez come calciatore a rappresentare la Serie A, a dimostrazione di come il nostro calcio sia in grande crisi.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Alisson Becker (Liverpool, Brasile), Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio), Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina).

Difensori: Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Monaco, Portogallo), Alphonso Davies (Bayern Monaco, Canada), Virgil van Dijk (Liverpool, Olanda), Josko Gvardiol (RB Lipsia, Croazia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marocco), Theo Hernandez (Milan, Francia), Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid, Germania), Thiago Silva (Chelsea, Brasile).

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund, Inghilterra), Casemiro (Real Madrid/Manchester United, Brasile), Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgio), Enzo Fernandez (River Plate/Benfica/Chelsea, Argentina), Gavi (Barcellona, Spagna), Luka Modric (Real Madrid, Spagna), Pedri (Barcellona, Spagna), Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay).

Attaccanti: Karim Benzema (Real Madrid, Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Norvegia), Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona, Polonia), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francia), Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina), Neymar Jr (Paris Saint-Germain, Brasile), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr, Portogallo).

