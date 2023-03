FIFA-ECA: firmata l’intesa sul calendario internazionale fino al 2030

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIFA ha reso noto l’accordo raggiunta tra il massimo organismo mondiale calcistico e l’ECA, ecco di seguito il comunicato: “Il Presidente della FIFA Gianni Infantino e il Presidente dell’Associazione dei Club Europei (ECA) Nasser Al-Khelaifi hanno oggi firmato un nuovo Memorandum d’Intesa tra FIFA ed ECA durante la 29esima Assemblea Generale dell’ECA a Budapest, in Ungheria. L’accordo a lungo termine, cioè fino al 31 dicembre 2030, rafforza la relazione tra FIFA ed ECA garantendo stabilità a lungo termine per il gioco delle squadre nazionali e dei club.

Il Memorandum include un rinnovato impegno dei club a rispettare il Calendario Internazionale delle Partite, che ha ricevuto l’approvazione unanime del Consiglio della FIFA il 14 marzo 2023, fino al 2030, e l’ECA ha confermato il loro sostegno al nuovo Mondiale per Club FIFA del 2025, che vedrà la partecipazione di 12 club europei, una sfida annuale tra il vincitore della UEFA Champions League e il vincitore dei play-off intercontinentali e un nuovo Mondiale per Club FIFA femminile, da creare. Il Programma di Benefici per i Club, che compensa tutti i club che concedono i propri giocatori per la Coppa del Mondo maschile, aumenterà ora da 209 milioni di dollari per la Coppa del Mondo FIFA del 2018 e del 2022 a 355 milioni di dollari per i tornei del 2026 e del 2030″.

Foto: sito ufficiale FIFA