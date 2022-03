FIFA e Adidas presentano il pallone ufficiale di Qatar 2022: si chiamerà Al Rihla

Con il Mondiale che si avvicina, la FIFA ha scelto di presentare in maniera ufficiale quello che sarà il pallone ufficiale di Qatar 2022, prodotto da Adidas. Il nome è Al Rihla ed è stato mostrato oggi attraverso i canali ufficiali della Coppa del Mondo. Questo il messaggio della federazione: “32 squadre, 1 pallone per realizzare i propri sogni. La presentazione di Al Rihla, l’official matchball del Mondiale 2022. Inizia ora il conto alla rovescia per il Qatar”.

Foto: Twitter FIFA World Cup