Fienga: “Vogliamo vincere l’Europa League. Spero che Friedkin porti crescita al club”

Guido Fienga, CEO della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato a pochi minuti della sfida contro il Siviglia: “E’ stato concluso nella notte un accordo che porterà in tempi rapidi a Friedkin. Essendo la Roma una società quotata in Borsa, mi attengo al rispetto delle comunicazioni ufficiali. Spero che Friedkin porti alla crescita della società come ha fatto l’azionista attuale. Europa League? Non servivano altre motivazioni, la squadra è arrivata motivata. E’ una competizione che vogliamo vincere. Sono tutti molto concentrati. Prima di ogni partita, soprattutto contro un avversario così difficile, è impossibile fare previsioni. Siamo positivi.”

Foto: sito ufficiale Roma