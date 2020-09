Fienga: “Ripartiamo dai giocatori funzionali al progetto”

Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato durante la presentazione del nuovo premium partner, Tiscali. Queste le sue parole: “L’arrivo della nuova proprietà è arrivato in un momento particolare: tra due stagioni praticamente senza pause. Adesso c’è tanto lavoro da svolgere e lo stiamo affrontando con serietà – ha dichiarato -. Lavorando così possiamo attirare nuovi partner”. Poi qualche parola sulla nuova conformazione della rosa: “Con la nuova proprietà abbiamo deciso di stabilizzare la squadra con calciatori che fanno parte del progetto. Vogliamo migliorarci anno dopo anno, per far ciò si necessità stabilità e non mettere tutto sempre in discussione”. Infine sono arrivate frasi sull’imminente inizio della Seria A: “Ai tifosi dico di godersi la Roma e di starci vicino, noi vogliamo vincere più partite possibili”.

Foto: Logo Roma