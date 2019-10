Fienga: “Non ci siamo indeboliti. Oggi Totti non fa parte della Roma, ma se si volesse riavvicinare…”

Anche in casa Roma, nel pomeriggio, si è svolta l’assemblea degli azionisti del club. Fra i partecipanti, ovviamente, ci sono stati Mauro Baldissoni e Guido Fienga, rispettivamente vicepresidente e amministratore delegato della società capitolina. Proprio quest’ultimo ha rilasciato dichiarazioni importanti, fra le altre cose, anche sul presidente Pallotta: “L’azionista (Pallotta, ndr) al proprio interno ha sempre analizzato la possibilità di rafforzare la propria posizione se questo aggiunge valore al progetto della Roma. La due diligence, però, viene fatta sull’equity dell’azionista stesso, il club, dunque, non ha avuto contatti con l’investitore. Il presidente Pallotta continua a confermarci la volontà di seguire lo sviluppo della società”.

Sugli addi di De Rossi e Totti: “Non abbiamo prodotto queste scelte, ma le abbiamo subite. Francesco è uno dei giocatori più importanti della storia della Roma, ma oggi non ne fa più parte e non possiamo più tenerne conto. Se un giorno, poi, decidesse di volersi riavvicinare…”

A chi sosteneva che la squadre, nel tempo, sia stata indebolita, Fienga ha risposto: “Mi sento di dissentire su questo punto. Fare determinate operazioni di mercato sia in entrata che in uscita certamente può non dare stabilità, ma sta nella dinamica tipica dello sviluppo di un club, soprattutto se gestita in concomitanza dei paletti del FFP”.



Foto: Twitter Totti