Fienga: “La Roma non sarà più un supermercato. Vogliamo vincere l’Europa League”

Dopo la sospensione di Gianluca Petrachi, toccherà a Guido Fienga (CEO del club) prendere il suo posto. Quest’ultimo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il progetto Roma non prevede ridimensionamenti. Non cambia l’intenzione di far salire di livello società e squadra con elementi all’altezza per far stare la Roma ai vertici del calcio italiano e protagonista in Europa. Petrachi ha partecipato allo sviluppo di questo progetto, ma è stato evidente, specie nelle ultime esternazioni pubbliche e private, un disallineamento nella sua percezione dei ruoli e nel rapporto con i vertici della società. In ogni caso, il disallineamento non riguarda assolutamente temi di mercato”.

“Già la scorsa estate la Roma ha dimostrato di non essere un supermercato. Il nostro obiettivo è quello di trattenere i giocatori migliori, offrendogli un progetto dove possano realizzare le ambizioni che nutrono. Vogliamo entrare in Champions e vincere l’Europa League.”