Ufficiale: Riccardo Fiamozzi è un nuovo giocatore della Reggiana

“La AC Reggiana annuncia il tesseramento del difensore esterno Riccardo Fiamozzi. Nato a Mezzocorona (TN) nel 1993, Fiamozzi ha iniziato la carriera nel Settore Giovanile del Varese, per collezionare successivamente quasi 200 presenze in Serie B con le divise di Varese, Pescara, Frosinone, Bari, Lecce ed Empoli e circa 20 partite giocate in Serie A con Genoa ed Empoli“. Questa la nota ufficiale del club, apparsa sul proprio sito web.

Foto: sito web Reggiana