FFF, dipendente molestata dal direttore finanziario. Per la vittima un risarcimento di 18mila euro

La Corte d’appello di Parigi, ha condannato la Federcalcio francese per un caso di violenze sessuali che ha coinvolto il direttore finanziario, nei confronti di una dipendente. Secondo AFP, la denunciante ha accusato il suo superiore di aver tentato di strapparle un bacio in due occasioni, nel 2017 e durante i Mondiali del 2018, denunciando sguardi insistenti e commenti inappropriati. In risposta, la FFF ha inviato un “ richiamo all’ordine ” al suo direttore finanziario e ha istituito un corso di formazione anti-molestie presso la sede parigina dell’organizzazione. La giustizia ha condannato la FFF a risarcire “18.000 euro di risarcimento per danno morale specifico”, secondo una decisione emessa pochi giorni fa.

Foto: sito ufficiale Federcalcio francese