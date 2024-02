In vista dell’impegno europeo contro la Roma, il Feyenoord perde il proprio portiere, Justin Bijlow, a causa di un infortunio rimediato contro l’AZ Alkmaar, l’ultimo turno di campionato. Secondo quanto riportato da Nos.nl, il portiere dovrà rimanere fuori per circa 8 settimane e dunque salterà la doppia sfida contro i giallorossi in Europa League.

Foto: Instagram Bijlow