Feyenoord-Roma, le formazioni ufficiali

Alle ore 18.45, allo Stadio De Kuip di Rotterdam, Feyenoord e Roma scenderanno in campo per l’andata del play off di Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore. Slot. A disposizione: Lamprou, Van Sas, Lopez, Ivanusec, Sauer, Read, Milambo, Gimenez, Lingr.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Cristante, Smalling, Azmoun, Celik, Sanches, Aouar, Baldanzi, Joao Costa, Angelino, El Shaarawy.

Foto: Twitter A.S. Roma