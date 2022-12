Festa totale del Brasile contro la Corea del Sud: 4-0 all’intervallo. A segno Vinicius, Neymar, Richarlison e Paqueta

Si è chiuso adesso lo il primo tempo di puro spettacolo del Brasile contro la Corea del Sud: 4-0 e partita messa già in ghiaccio dopo 45′ minuti. La Seleçao gioca, vince e si diverte: dominio totale. Il primo gol arriva al 7′ con Vinicius Junior che trova il suo primo gol ai Mondiali. Il raddoppio lo ha firmato Neymar su rigore: fallo maldestro in area di Jung Woo-Young su Richarlison. Terzo Mondiale a segno per il numero 10, che ora si porta a una sola rete da Pelè come miglior marcatore di tutti i tempi della Seleçao. La Corea ci prova con tiri dalla distanza, ma Alisson è attento. Poi Richarlison cala il tris al termine di un azione spettacolare. Partita virtualmente chiusa al 29′. Al 36′ c’è spazio anche per il poker firmato da Lucas Paqueta.

Foto: Instagram Brasile