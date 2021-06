Festa Taranto: vince a Lavello e torna in Serie C

In Serie D può festeggiare il Taranto che torna in Serie C. Nel Girone H la squadra pugliese ha vinto a Lavello per 3-2 in una partita durata fino al 98′ grazie alle reti di Corado, Rizzo e Santarpia. La doppietta di Dell’Orfanello non è servita a fermare il Taranto che può festeggiare il ritorno in Serie C. Il Taranto chiude a quota 69, un punto più rispetto a Picerno, che ha vinto la sua partita 4-1 contro il Gravina. Un testa a testa terminato all’ultima giornata.