Festa Scudetto Inter: ok della Prefettura per 4500 tifosi fuori da San Siro. Le misure

La Prefettura di Milano ha individuato delle misure specifiche per la manifestazione organizzata e preannunciata dalla tifoseria dell’Inter in occasione dell’ultima partita di campionato, quella in cui è prevista premiazione e la consegna della coppa di Campioni d’Italia.

Riporta Repubblica.it che è stata individuata un’area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi. Nella zona dello stadio sarà vietata la vendita e la somministrazione di alcolici in vetro e lattine dalle ore 10.00 alle 20.00, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesso provvedimento, dalle ore 14.00 alle 20.00, in vigore in zona Duomo.