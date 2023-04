Festa scudetto a Napoli, l’allarmante trovata dei tifosi: simulare l’esplosione del Vesuvio

Le idee per festeggiare lo scudetto continuano ad aumentare ora dopo ora in quel di Napoli, ma l’ultima trovata non ha convinto proprio nessuno. Infatti alcuni tifosi volevano preparare una sorta di simulazione dell’esplosione del Vesuvio d’azzurro per il grande evento. Una notizia arrivata anche all’Ente Parco nazionale del Vesuvio che ha provveduto a segnalare alla prefettura e richiedere il giusto controllo della zona per evitare scenari spiacevoli.

A conferma di ciò ha parlato Stefano Donati, Direttore del Parco Nazionale del Vesuvio: “Ci stiamo coordinando con le forze di polizia locale dei comuni vesuviani e con il reparto carabinieri Parco del Vesuvio per assicurare un massiccio presidio e la chiusura delle aree di accesso al cratere, anche se auspichiamo che questa grande festa si svolga nelle aree abitate, senza incursioni nelle aree naturali che porterebbero ad inevitabili episodi di degrado”.

Foto: napoli tifosi instagram napoli