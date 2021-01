Festa per il compleanno della Lazio: sono 121 anni

La SS Lazio compie oggi 121 anni. Festa questo per i tifosi biancocelesti, che nel tentativo di rispettare le norme vigenti per contrastare il Coronavirus, si riuniranno a Piazza della Libertà. La stessa Piazza dove il 9 gennaio del 1900 il club biancazzurro fu fondato. La cerimonia ufficiale per i festeggiamenti della squadra si svolgerà a San Pietro, dove avverrà la benedizione da parte di Papa Francesco. Non saranno gli unici eventi: sui social biancocelesti, è stato preparato infatti un video che ripercorre le imprese storiche della società laziale.

Foto: Logo Twitter