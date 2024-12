Festa Napoli con McTominay. Impresa Parma, la Lazio cade (3-1)

Il pomeriggio domenicale di Serie A si apre con le sfide tra Parma-Lazio e Torino-Napoli.

Tra Parma e Lazio sono subito scintille. Al 2′ minuto la formazione ospite trova il vantaggio con un potente destro dal limite di Rovella. Tuttavia, la rete viene annullata dopo un controllo al VAR: l’arbitro, richiamato dalla sala VAR, effettua un On Field Review e ravvisa un contatto falloso in avvio d’azione tra Haj e lo stesso Rovella, invalidando così il gol. Nonc’è però il tempo di rifiatare: dopo il gol annullato, un errore in costruzione di Rovella regala palla a Man nell’area di rigore. L’esterno rumeno non si fa pregare, calcia con precisione sul secondo palo e firma il vantaggio per il Parma. Al 27’, la Lazio sfiora il pareggio; Castellanos colpisce di testa superando Suzuki, ma Balogh, con un intervento provvidenziale sulla linea di porta, salva il Parma mantenendo il vantaggio. Al 37’, un altro gol annullato per la Lazio; Castellanos, partito in netto fuorigioco sull’invito in profondità del compagno, supera Suzuki con un tiro volante in diagonale, è tutto da rifare.Partita frenetica in quel di Parma, che sembra non concedere neppure un secondo per bere un bicchiere d’acqua. Zaccagni serve Pellegrini sulla fascia sinistra, che crossa dolcemente sul secondo palo per Isaksen. Il danese calcia verso la porta, ma Valeri, posizionato sulla linea, riesce a salvare il Parma, impedendo il gol e mantenendo il vantaggio per i padroni di casa. Al 53′ arriva il raddoppio dei Crociati, Charpentier serve Haj, che con un colpo morbido scavalca Provedel. Al 61′ Zaccagni prova a riaprire l’incontro; parte sulla sinistra e prova il tiro sul secondo palo. Suzuki respinge, ma Castellanos, nel tentativo di tap-in, viene murato. All’80’, Castellanos accorcia le distanze dopo un errore della difesa del Parma. Valeri mette in difficoltà Suzuki, e la palla resta a portata di mano per l’intervento in scivolata di Castellanos, che segna, è 2-1. La Lazio prova il tutto per tutto, cercando di imbastire manovre offensive, ma la difesa degli emiliani regge botta e al 90′ Delprato parte in contropiede, arriva in area e, con grande freddezza, supera Provedel, depositando il pallone in rete. Finisce 3-1 per i padroni di casa

Tra Torino e Napoli, una partita a senso unico. E’ la compagine di Conte a scrivere la trama del match. Dopo una serie di attacchi insistenti, gli azzurri sbloccano il punteggio con McTominay. Kvaratskhelia, autore di un’ottima azione nello stretto, serve lo scozzese che, con un perfetto stop, calcia al volo sul primo palo, superando Milinkovic-Savic. Al 59’, il Napoli va vicinissimo al raddoppio con Di Lorenzo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il capitano colpisce di testa da buona posizione, ma la palla sfiora il palo. Al 65′, i partenopei hanno un’altra grande occasione con Olivera, che colpisce di testa. Milinkovic-Savic, però, compie un intervento strepitoso e mantiene in vita il match con una parata decisiva. Finisce 1-0 a Torino. Il napoli porta a casa un’altro importante risultato.

foto: instagram napoli