Festa Modena! I canarini battono il Pontedera e tornano in B dopo 6 anni

È terminata quest’oggi la regular season nel girone B di Serie C. Festeggia il Modena al Braglia il primo posto, dopo un lunghissimo duello con la Reggiana. I canarini hanno battuto 4-0 il Pontedera (reti di Tremolada, doppietta di Scarsella e Silvestri) davanti a 14.000 spettatori e si sono regalati il ritorno in Serie B a 6 anni di distanza. Nel 2015/16, infatti, la retrocessione in C e successivamente il fallimento che ha costretto i gialloblù a ripartire dalla Serie D. Oggi è tempo di festeggiare. Amaro in bocca, invece, per i rivali di Reggio Emilia, costretti ai playoff con 86 punti.

FOTO: Facebook Modena