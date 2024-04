Festa Leicester! Le Foxes sono state promosse in Premier League

Il Leicester torna in Premier League! Decisiva la pesante sconfitta della diretta concorrente Leeds per 4-0 contro il QPR. La squadra di Maresca già martedì aveva messo un piede nella massima serie inglese con la vittoria per 5-0 contro il Southampton nel recupero della trentottesima giornata. Dunque, dopo una sola stagione, le Foxes tornano nel massimo campionato inglese dopo la retrocessione dello scorso anno.

Foto: Instagram Leicester