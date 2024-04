Festa Inter: Inzaghi portato in trionfo dai giocatori. Il video

Inizia la festa dell’Inter per lo scudetto conquistato. In attesa del giro per Milano e l’abbraccio con i tifosi, sul pullman scoperto, i campioni d’Italia hanno festeggiato in campo davanti agli oltre 70.000 di San Siro.

I calciatori nerazzurri hanno portato in trionfo Simone Inzaghi, grande artefice del trionfo nerazzurro. Per inzaghi primo scudetto da allenatore in carriera.

Il club lo celebra sui social con un video dove scrive: “Sempre più in alto”.

Amche la Lega Serie A pubblica una foto che ritrae Inzaghi in volo, lanciato dai calciatori.



Foto: twitter Lega Serie A