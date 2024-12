Festa Fiorentina: 7 gol al Lask Linz e secondo posto dietro al Chelsea

Una Fiorentina dirompente abbatte con un roboante 7-0 il Lask Linz. Apre le marcature Sottil con un gol stupendo: al 10′ palla rasoterra di Parisi e conclusione di sinistro dell’esterno italiano, sotto l’incrocio. Raddoppia poi Ikonè circa 10 minuti dopo, sull’assist di Kouamé. Al 39′ arriva anche il primo gol di Richardson: cross perfetto di Sottil sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista salta di testa e insacca il 3-0. Da mettere a referto anche il gol annullato a Kean al secondo minuto.

Nella ripresa il copione non cambia e arriva il 4-0 con Sottil che finalizza una bella azione dei viola. Cala il pokerissimo la Fiorentina al 69′. Gioia anche per Mandragora che esulta alla grande. All’82’ arriva il 6-0 con un autogol di Stoikovic. La Fiorentina non si ferma sa che la differenza reti è importante e all’88’ trova il 7-0 con un rigore di Gudmunsson. La Fiorentina vola a 12 punti, al secondo posto in classifica alle spalle del Chelsea che è a punteggio pieno a 15.

Foto: sito Fiorentina