Festa di compleanno in hotel per Lukaku: coinvolti anche Hakimi, Perisic e Young. Violate la norme anti Covid

Festa di compleanno indigesta per Romelu Lukaku: l’attaccante, che oggi compie 28 anni, la scorsa notte, era all’hotel “the Square Milano Duomo”, in via Federico Albricci, per un party privato in suo onore. A questa festa c’erano anche altri tre calciatori dell’Inter: Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. Durante i festeggiamenti, come riportato dal Corriere della Sera, sono arrivati i carabinieri che hanno sanzionato tutti i presenti, tra cui i giocatori dell’Inter, per violazione del coprifuoco e della normativa sul contenimento del Covid.19. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento.

FOTO: Instagram Lukaku