Festa Argentina, enorme murale a Buenos Aires che celebra Messi

Non si placano, come è giusto che sia, i festeggiamenti e le celebrazioni per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar. Come riporta “El Diario di Olé”, nelle scorse ore a Buenos Aires è stato inaugurato un gigantesco murale di 30 m² raffigurante il capitano Leo Messi che solleva al cielo la Coppa del Mondo. Il murale misura 6 metri di altezza per 5 di larghezza e ha richiesto 60 diverse vernici spray. Situato nel quartiere Palermo, l’opera di uno street artist locale mostra Messi e il portiere Emiliano Martinez sullo sfondo, affiancati da Paulo Dybala e Rodrigo de Paul.

Foto: Instagram Messi