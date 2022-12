Ferrieri Caputi: “Un orgoglio l’esordio come arbitro in Serie A. Alle proteste rispondo con gentilezza”

A margine di un evento a Roma, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che quest’anno ha fatto il suo esordio dirigendo una gara di Serie A. ha parlato del suo approccio al calacio maschile.

Queste le sue parole: “Esordire come arbitro in una gara di Serie A, è stato un grande orgoglio. Le proteste dei giocatori? Non c’e’ una reazione standard alle proteste dei giocatori. Dipende dall’arbitro, ognuno ha il suo stile. Poi l’arbitro deve fare da anche da psicologo e capire da cosa proviene quella protesta. Io comunque cerco di rispondere con la gentilezza”.

Foto: Instagram AIA