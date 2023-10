Ferrero: “Torneremo a essere la Juventus”

Ospite al Senato dello Juventus Club Parlamento, il presidente bianconero, Gianluca Ferrero lancia un messaggio al mondo bianconero e non solo. Il Presidente della Vecchia Signora ha illustrato o della nuova politica societaria, tornando anche sui patteggiamenti rispetto alla questione giudiziaria della passata stagione. Ferrero ha detto di aver preso questa decisione per non trascinare troppo a lungo la vicenda e soprattutto ha confessato che il sistema attuale lascia poco spazio alla difesa. Rispetto al futuro, questa la sua promessa: “La Juventus tornerà ad essere la Juventus”.

Foto: sito ufficiale Juventus