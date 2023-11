Ferrero: “Supportiamo Fagioli. Nessuna novità su Pogba”

Durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, il presidente Gianluca Ferrero ha così parlato di Nicolò Fagioli: “Siamo molto dispiaciuti come consiglio, società e singoli per quanto successo. Su Fagioli confermiamo il nostro supporto per il percorso terapeutico e formativo e il rinnovo del contratto va in questa direzione”.

Su Paul Pogba: “Rimaniamo in attesa per la partenza di questo processo per doping, aspettiamo gli sviluppi, non abbiamo particolari novità”.

Foto: sito ufficiale Juventus