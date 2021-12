Ferrero sulla figlia: “Je diamo na piotta e fa tutto”

Massimo Ferrero spera di poter usufruire degli arresti domiciliari dopo l’accusa di bancarotta fraudolenta, i suoi avvocati sono al lavoro. Oggi il presidente della Samp non risponderà al Gip, nel frattempo ci possono essere sviluppi legati al futuro della società. Intanto emergono dalle intercettazioni altri particolari sui rapporti davvero particolari tra Ferrero e la figlia Vanessa. Così il 5 febbraio 2020 in una dialogo tra lo stesso Ferrero e il commercialista Vidal in riferimento alla figlia: “Eh je diamo na piotta e fa tutto… Io la chiamo e dico non rompe il c…! Lo so io come con questa”.

Foto: Sito Samp