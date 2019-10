Ferrero: “Per la mia Samp non voglio un allenatore da convincere”

Massimo Ferrero torna a parlare. Il presidente della Samp è intervenuto così all’emittente ligure Telenord soffermandosi sulla questione allenatore: “Non voglio un tecnico che si debba convincere, cerco una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria” ha detto il presidente blucerchiato, il cui pressing per Gattuso sembra destinato a non andare in porto. L’ex Milan ha apprezzato molto la proposta, ma almeno in queste ultimissime ore non sembra orientato ad accettarla. Intanto, come già raccontato, De Biasi non convince completamente tutti, ma resta in lizza. Iachini non ha avuto un buon rapporto con Pecini a Empoli, ma è tra i pochi a conoscere bene l’ambiente e ad averci lavorato con profitto. Nelle scorse ore è stato proposto Di Biagio, di sicuro per la Samp deve arrivare il momento della scelta dopo la risoluzione con Di Francesco.

Foto: sito ufficiale Sampdoria