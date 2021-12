Ferrero: “Non riesco più a dormire. Non ho mai voluto fuggire, non voglio nascondere nulla”

Massimo Ferrero dal carcere di San Vittore dopo l’arresto degli scorsi giorni, ha parlato a “Il Secolo XIX”, parlando del suo momento e del suo arresto.

Queste le sue parole: “Non riesco più a dormire, al massimo un paio d’ore nelle ultime due notti. Non capisco perché sono qui, perché mi hanno messo in galera. Non ho mai avuto nessuna intenzione di fuggire, a Genova ho sempre avuto la Digos alle calcagna e non voglio nascondere nulla”.

Foto: Twitter Samp