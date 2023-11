Ferrero: “Nel 2023 abbiamo dovuto far fronte a provvedimenti sportivi di FIGC e Uefa. Parliamo di aumento di capitale”

Assemblea degli azionisti in casa Juventus, con il presidente bianconero, Gianluca Ferrero che ha preso la parola.

Ecco quanto dichiarato: “Assumo la presidenza dell’Assemblea che si svolge in un’unica convocazione, avremo una parte ordinaria che riguarda il bilancio e una parte straordinaria che riguarda l’aumento di capitale. Per la parte ordinaria abbiamo al primo punto l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023, al punto due la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; al terzo punto integrazione del collegio sindacale. Abbiamo poi la parte straordinaria che prevede la riduzione del capitale sociale sino al limite legale per perdite e aumento del capitale sociale, a pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024 per un totale complessivo di 200 milioni di euro e al punto due la proposta di raggruppamento azionario. Sono presenti o rappresentati 249 azionisti. Una volta verificata la presenza degli Azionisti, delibero l’apertura dell’Assemblea. Nell’esercizio abbiamo avuto procedimenti sportivi promossi dalla FIGC sulle plusvalenza incrociate con una penalizzazione in classifica che abbiamo già scontato nel procedimento campionato; il secondo procedimento sulla manovra stipendi si è concluso con un patteggiamento e una multa da 718mila euro. Questi sono i procedimenti sportivi che abbiamo avuto in Italia. Poi per le medesime ragioni c’è stato anche un procedimento sportivo a livello UEFA che è stato chiuso a luglio 2023 con l’esclusione della Juventus dalla coppa a cui avrebbe avuto diritto di partecipare più un contributo economico da 10 milioni che paghiamo in tre tranche più un ulteriore contributo da 10 milioni sospeso e che scatterebbe in caso di ulteriori violazioni. Poi esiste un procedimento penale con sede competente a Roma e non a Torino, con atti trasferiti a Roma arrivati da circa un mese e per il momento non abbiamo ulteriori aggiornamenti. Poi ci sono due procedimenti Consob su redazioni dei bilanci della Juventus non condivisi. I pro forma sono stati pubblicati e abbiamo fatto comunicati stampi, abbiamo ripreso questi pro forma e messi nel fascicolo di bilancio dando massimo informativa a tutti seguendo le richieste della Consob. I temi sono sempre plusvalenza, manovra stipendi e i gentlemen agreement con altre società sul riacquisto di determinati giocatori. Sul bilancio che noi oggi andiamo ad approvare l’impatto del passato, nell’anno del bilancio che andiamo a esaminare, è minimo. Perché parliamo di compravendita di giocatori, l’operazione Dragusin-Cambiaso porta una plusvalenza di 2,5 milioni di euro in quella che è stata una doppia compravendita in cui la Juventus ha dato 3,5 milioni di euro di contropartita monetaria. Il resto sono situazioni del passato che però poi si trascinano nel futuro, prima che si esauriscano gli effetti ci vorranno almeno un paio d’anni”.

Foto: sito Juventus