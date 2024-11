Ferrero: “La squadra che gioca e vince la conosciamo, ma la realtà Juve è molto di più”

Al termine dell’Assemblea degli azionisti del club bianconero, il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha così parlato della realtà Juve: “Sono arrivato da un anno, è la mia seconda assemblea degli Azionisti e ho scoperto una realtà che non conoscevo. Noi qui conosciamo tutti la prima squadra, la squadra che gioca e vince e tutti lo sappiamo bene. In realtà la Juve è davvero molto di più. Abbiamo 22 squadre e lavorano 650 atleti, sulle 22 squadre c’è la Next Gen, la Juventus One con ragazzi disagiati, più tutte le under. Dai 7 ai 20 anni abbiamo squadre giovanili in tutte le fasce”.

Foto: sito Juve