Ferrero: “La Samp mi manca, sarei disposto a cederla anche domattina. Se mi facessero tornare rimarremmo in A”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di spogliatoio per parlare della situazione societaria del club blucerchiato: “La Sampdoria mi manca da morire, in Italia non c’è nessuno come i tifosi sampdoriani. Io li amo. Lanna secondo me è il presidente peggiore nella storia del club, i risultati parlano. Da quando non mi occupo più del club è iniziata la discesa. Io ho lasciato il club in ottima salute, pur non essendo molto ricchi. Se i tifosi mi permettessero di tornare in sella, sono convinto che rimarremmo in A. I giocatori mi amano tutti, li sento tutt’oggi”.

Sulle minacce ricevute: “Mi hanno mandato la testa di un maiale con scritto che la prossima sarebbe stata la mia. Mi sono arrivati anche 3 proiettili. Ho paura perché sono umano e per i miei figli, la notte dormo e non penso a queste persone. Sono fiducioso del fatto che, male che vada, la Samp andrà a finire in Serie B ma non falliremo. Troveremo un compratore. Faccio un appello: comprare il club, è una squadra fantastica con una tifoseria incredibile. Sono pronto a cederla domattina, anche a cedere alcune quote”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria