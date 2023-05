Ferrero: “La Samp è di Radrizzani e Mandredi. Il club non sparirà, io non prendo soldi, l’ho fatto per la gente”

Mancano solo i comunicati ufficiali ma la Sampdoria è ormai passata di mano a Radrizzani e Mandredi. A confermarlo anche l’ormai ex presidente, Maurizio Ferrero a Telenord.

Queste le sue parole: “Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l’ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi insultava, per gli stipendi dei tesserati e di chi lavora intorno alla Samp”.