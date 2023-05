Ferrero: “I tifosi della Samp non meritavano questo. Con me alla guida non saremmo retrocessi. Garrone? Si riprenda il club”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in merito alla retrocessione dei blucerchiati e alle difficoltà future del clum che rischia il fallimento.

Queste le sue parole: “I tifosi non meritavano questa enorme delusione. Con me al timone l’incubo non ci sarebbe stato, ma da 18 mesi io nella Samp non decido nulla. Non mi danno neanche un biglietto per entrare allo stadio. Garrone mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un euro, non voglio nulla per me”.

Foto: sito Sampdoria