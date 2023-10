Ferrero: “Ho detto un giorno mi rimpiangerete, non pensavo che sarebbe accaduto così presto. Pirlo? Non è colpa sua. Non doveva accettare l’incarico”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, torna a parlare del suo ex club e lo fa a Radio Cusano, analizzando il difficile momento della squadra di Pirlo in Serie B.

Queste le sue parole: “Avevo detto mi rimpiangerete ma non pensavo che sarebbe successo così presto . Che non abbiamo i soldi è dichiarato, hanno chiesto un socio. Io posso fare loro una proposta, glielo trovo io un socio basta che lo dicano, così evitano di fare sta brutta figura che stanno facendo. Io sono sfondato nel cuore a vedere la mia Sampdoria così, perché le ho dato 10 anni di vita. Ma a me tutte ste cose non sono mai successe. Sono stato sempre in Serie A, sono andato in Europa, ho sempre pagato gli stipendi e queste figure non le ho mai fatte. Avete fischiato i giocatori? Fareste meglio a fischiare la proprietà. Io ho lasciato la società sana nel 2021. Avevamo un po’ di debiti, ma che avevano tutte le società, perché siamo stati in mezzo al lockdown”

Su Pirlo: “E’ una bravissima persona e un bravo allenatore, ma non andava preso e non doveva accettare. Il direttore sportivo non è capace. Un direttore tecnico che non si sa che fa, e la colpa di chi è? Di chi lo ha assunto o di Pirlo?”.

Foto: sito Samp