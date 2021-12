Ferrero è ai domiciliari: misura detentiva attenuata per “anzianità”

Massimo Ferrero non è più in carcere. E’ stata accolta l’istanza degli avvocati che avevano chiesto l’attenuazione della misura detentiva. L’ormai ex presidente blucerchiato era in carcere dal 6 dicembre, ora andrà ai domiciliari e potrà quindi passare il Natale in famiglia.

Secondo quanto riportato da il ‘Quotidiano del Sud’, il Giudice ha confermato il quadro indiziario, applicando una misura cautelare meno afflittiva per Ferrero a causa dei suoi 70 anni d’età. Foto: Twitter Sampdoria