Ferrero è a Palermo: “Presenterò il progetto al Comune”

Massimo Ferrero è a Palermo. L’imprenditore romano ha comunicato che parteciperà al bando previsto dal Comune per prendere la carica di patron della società rosanero, lanciando un messaggio ai tifosi. “Ci sarà un bando, chi avrà i numeri, la voglia e la passione e la serietà di portare questa città dove merita, cioè sempre più in alto. Presenterò il progetto al Comune di Palermo, siamo sicuri che il sindaco Orlando farà il bene per la città. Ai tifosi del Palermo auguro che siano guidati da qualcuno che sa di calcio e sa fare calcio e che voglia portare il Palermo in alto”.

Foto Twitter Aeroporto Palermo