Ferrero: “Di Francesco? Valuteremo a mente fredda. Prenderemo la migliore decisione per tutti”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta di Verona con l’Hellas ai microfoni di Sky Sport: “Se continuiamo con Di Francesco? Siamo molto dispiaciuti, adesso esaminerò la situazione e prenderò una decisione per il bene di tutti, anche di Di Francesco. Non ho altro da dirvi. Se ci saranno delle decisioni ve lo comunicheremo. Adesso è finita la partita, siamo ancora un po’ scossi. Lo spettacolo è agli occhi di tutti quanti, domani in una riunione cercheremo di trovare una soluzione per il bene della Sampdoria. La trattativa per la cessione della società ha influito sulla squadra? Non dobbiamo darci alibi. La trattativa non c’entra niente, è stata lunga ed estenuante, avevamo firmato un’esclusiva che scadrà domani o non ricordo quando. Quest’anno abbiamo acquistato 9 giocatori e ne abbiamo persi 2. C’è ancora un po’ di Giampaolo e un po’ di Di Francesco. Giampaolo? Il calcio è strano, se vinciamo una partita siamo tutti bravi. Se ne perdi due vuol dire che già non vai bene. Bisognerebbe avere un po’ più di tempo e trovarcisi dentro le situazioni per poter giudicare”.

Foto: Sampdoria sito ufficiale