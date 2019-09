Ferrero: “Contro il Toro dobbiamo vincere. Dalle 12.30 sarò in mezzo al campo a baciarlo”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX a poche ore dalla sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: “Dalle 12.30 sarò in mezzo al campo a baciarlo e sperare che Dio ce la mandi buona perché contro il Torino dobbiamo vincere, ci serve per la classifica ma soprattutto per il morale. Mi dispiace per il mio amico Cairo ma abbiamo troppo bisogno dei punti e non finirà come l’anno scorso (1-4 per i granata, ndr)”.

Foto: The Guardian